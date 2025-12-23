На Москву обрушились морозы

Синоптик Леус: Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь на вторник, 23 декабря, в столице стала самой холодной с начала зимы, с температурой в минус 10,7 градуса Цельсия на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Ранее рекордные морозы наблюдались 15 декабря, когда в Москве было минус 9,2 градуса. Уже ближайшей ночью похолодает еще сильнее: температура понизится еще на 4-5 градусов.

На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 9,4 градуса на Балчуге до минус 10,9 градуса в Тушине. В Новой Москве минимум составил минус 10 градусов.

Самой холодной точкой на карте погоды Московской области стал Сергиев Посад, там было минус 12,7 градуса. Теплее всего было в Серебряных Прудах — минус 7,5 градуса.

На 8 утра в Москве столбики термометров опустились до отметки в минус 11,8 градуса.

Ранее синоптик Михаил Леус предсказал, что уходящий 2025 год в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.