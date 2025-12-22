Синоптик предсказал рекорд уходящего года в Москве

Синоптик Леус: 2025 год может стать рекордно теплым в Москве

Уходящий 2025 год в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По последним климатическим нормам, осредненным за период с 1991 по 2020 год, средняя годовая температура воздуха Москве составляет плюс 6,3 градуса. В XXI веке лишь восемь лет оказались холоднее этой отметки, и последний раз это было в 2012 году. Дважды температура воздуха достигала отметки плюс 8 градусов. Таким образом, 2020 и 2024 годы оказались в категории «очень теплых».

2025 год за 10 дней до окончания уже идет на рекорд: средняя температура воздуха немного превышает отметку плюс 8,5 градуса. За последние дни декабря этот показатель заметно понизится: две холодные волны опустят среднюю температуру декабря в зону отрицательных значений. Чтобы стать самым теплым в истории, декабрь 2025 года должен финишировать со средней температурой не ниже минус 5 градусов, и все шансы у месяца побить рекорд есть, отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь пока остается интригой: в предпраздничную неделю температура несколько раз сильно изменится. Москвичей ждут как морозы, так и оттепельная погода.