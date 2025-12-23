Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 23 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали бесперспективность выборов президента онлайн

Украинский нардеп Микиша: Полноценные выборы провести онлайн невозможно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NXTLVLSTCK / Shutterstock / Fotodom

Проведение полноценных президентских выборов невозможно в онлайн-формате, заявил в эфире передачи «Вечір.LIVE» народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша. Видео доступно на YouTube.

«Главный принцип голосования — анонимность. Это невозможно обеспечить во время онлайн-голосования», — объяснил он.

По словам нардепа, все имевшие опыт онлайн-голосований страны в итоге отказались от этой практики.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для проведения президентских выборов нужно обеспечить возможность голосования для находящихся на фронте украинских военных и украинцев, находящихся за рубежом. Также, по его словам, необходимо решить вопрос с избирательным правом украинских граждан, находящихся на подконтрольных России территориях, и обеспечить присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения «демократичных и безопасных выборов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok