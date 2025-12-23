На Украине признали бесперспективность выборов президента онлайн

Украинский нардеп Микиша: Полноценные выборы провести онлайн невозможно

Проведение полноценных президентских выборов невозможно в онлайн-формате, заявил в эфире передачи «Вечір.LIVE» народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша. Видео доступно на YouTube.

«Главный принцип голосования — анонимность. Это невозможно обеспечить во время онлайн-голосования», — объяснил он.

По словам нардепа, все имевшие опыт онлайн-голосований страны в итоге отказались от этой практики.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для проведения президентских выборов нужно обеспечить возможность голосования для находящихся на фронте украинских военных и украинцев, находящихся за рубежом. Также, по его словам, необходимо решить вопрос с избирательным правом украинских граждан, находящихся на подконтрольных России территориях, и обеспечить присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения «демократичных и безопасных выборов».