Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

21:50, 22 декабря 2025Бывший СССР

Спикер Рады Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов президента на Украине. Его слова передает Telegram-канал «Новини.Live».

По его словам, для проведения голосования необходимо решить несколько вопросов. В частности, нужно обеспечить возможность голосования как для находящихся на фронте военных, так и для украинцев, находящихся за рубежом.

Также нужно решить вопрос с избирательным правом украинских граждан, находящихся на подконтрольных России территориях. Четвертым условием Стефанчук назвал присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения «демократичных и безопасных выборов».

Ранее глава фракции украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия подтвердил подготовку к выборам на Украине.

