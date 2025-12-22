Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов президента на Украине. Его слова передает Telegram-канал «Новини.Live».
По его словам, для проведения голосования необходимо решить несколько вопросов. В частности, нужно обеспечить возможность голосования как для находящихся на фронте военных, так и для украинцев, находящихся за рубежом.
Также нужно решить вопрос с избирательным правом украинских граждан, находящихся на подконтрольных России территориях. Четвертым условием Стефанчук назвал присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения «демократичных и безопасных выборов».
Ранее глава фракции украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия подтвердил подготовку к выборам на Украине.