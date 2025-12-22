Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

Спикер Рады Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов на Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов президента на Украине. Его слова передает Telegram-канал «Новини.Live».

По его словам, для проведения голосования необходимо решить несколько вопросов. В частности, нужно обеспечить возможность голосования как для находящихся на фронте военных, так и для украинцев, находящихся за рубежом.

Также нужно решить вопрос с избирательным правом украинских граждан, находящихся на подконтрольных России территориях. Четвертым условием Стефанчук назвал присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения «демократичных и безопасных выборов».

Ранее глава фракции украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия подтвердил подготовку к выборам на Украине.