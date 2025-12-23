Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

В Московской области полицейские проверяют видео, на котором двое курьеров перевозят детей в сумках для еды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Запись обнаружили во время мониторинга. На нем видно, как двое доставщиков везут детей в сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Устанавливаются личности нарушителей.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах заметили курьеров, которые перевозили в сумках для еды детей.