Силовые структуры
14:14, 23 декабря 2025Силовые структуры

Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

В Подмосковье полиция проверяет видео о перевозке детей в курьерских сумках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Московской области полицейские проверяют видео, на котором двое курьеров перевозят детей в сумках для еды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Запись обнаружили во время мониторинга. На нем видно, как двое доставщиков везут детей в сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Устанавливаются личности нарушителей.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах заметили курьеров, которые перевозили в сумках для еды детей.

