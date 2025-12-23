В Подмосковье курьеры на скутерах перевозили детей в сумках для еды и попали на видео

В подмосковных Люберцах заметили курьеров, которые перевозили в сумках для еды детей. Произошедшее попало на видео, опубликованное «112» в Telegram.

На записи, снятой возле торгового центра «Выходной», видно, как курьер в желтой форме слезает со скутера и достает из закрепленной на заднем сидении, но не закрытой, термосумки для еды маленького ребенка. Следом подъезжает еще один мужчина и вынимает из такой же сумки девочку. «Детей заказывали? Дочке покажу. Откуда берутся дети, расскажу», --комментирует ролик мужчина за кадром.

Логотип курьерской службы на видео разглядеть невозможно, однако один из очевидцев назвал их сотрудниками «Яндекс Доставки».

Ранее в центре Москвы из-за робота-курьера женщина упала и ударилась головой о плитку. Происшествие попало на видео. По информации журналистов серьезных травм пострадавшая не получила.