Силовые структуры
15:03, 23 декабря 2025Силовые структуры

Начаты поиски жертвы жестокой расправы на мусорном полигоне в российском регионе

В Барнауле на мусорном полигоне ищут тело жестоко убитой женщины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Барнауле на мусорном полигоне ищут женское тело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, женщина стала жертвой жестокой расправы. Под подозрение попал ее сожитель. По версии следствия, 44-летний мужчина приревновал женщину, вспомнил обиды и схватил нож. Он дважды ударил сожительницу, ранения оказались несовместимы с жизнью. Несколько дней мужчина прожил с телом, а потом решил от него избавиться. Завернув сожительницу в одеяло, он ночью отнес ее в мусорный контейнер.

Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники. Сожитель сознался в преступлении, его взяли под стражу. Известно, что в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за угрозу расправой.

Ранее сообщалось, что пожизненника признали виновным еще в одном тяжком преступлении в России.

