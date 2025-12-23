Реклама

14:48, 23 декабря 2025Силовые структуры

Пожизненника признали виновным еще в одном тяжком преступлении в России

Приговоренного к пожизненному из Ивановской области уличили еще в одном убийстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уроженца Ивановской области, отбывающего пожизненный срок, признали виновным еще в одной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что 49-летний мужчина ранее был членом банды, совершавшей разбойные нападения в 2000 году. В сентябре они напали на меховой магазин, после чего их попытались задержать — пятеро сотрудников милиции получили ранения, несовместимые с жизнью. В 2005 году трое членов банды были приговорены.

Спустя год фигурант признался еще в одном преступлении. В 2000 году он расправился с оружейником банды за 10 тысяч долларов. Суд назначил ему 13 лет колонии, по совокупности преступлений — пожизненное лишение свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что Свердловской области суд отказал в УДО Илье Рейсу, осужденному за хищение пяти миллионов рублей.

