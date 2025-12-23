Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 23 декабря 2025Силовые структуры

Соратник экс-вора в законе попытался выйти из российской колонии

В Свердловской области суд отказал в УДО Рейсу, осужденному за хищение ₽5 млн
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Невьянский городской суд Свердловской области отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Илье Рейсу, осужденному за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Рейс получил 3,5 года колонии строгого режима за преступление по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Было установлено, что в 2020 году он похитил у предпринимателя пять миллионов рублей. Вину мужчина не признал.

На 22 декабря Рейс не отбыл 8 месяцев и 28 дней. Он подал на УДО, однако администрация колонии заявила о нецелесообразности освобождения из-за нарушений им порядков.

По данным URA.RU, Рейс является сторонником экс-вора в законе Андрея Трофимова, более известного как Трофой.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае российскому уголовнику дали 17 лет за криминальный статус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok