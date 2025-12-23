Соратник экс-вора в законе попытался выйти из российской колонии

В Свердловской области суд отказал в УДО Рейсу, осужденному за хищение ₽5 млн

Невьянский городской суд Свердловской области отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Илье Рейсу, осужденному за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Рейс получил 3,5 года колонии строгого режима за преступление по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Было установлено, что в 2020 году он похитил у предпринимателя пять миллионов рублей. Вину мужчина не признал.

На 22 декабря Рейс не отбыл 8 месяцев и 28 дней. Он подал на УДО, однако администрация колонии заявила о нецелесообразности освобождения из-за нарушений им порядков.

По данным URA.RU, Рейс является сторонником экс-вора в законе Андрея Трофимова, более известного как Трофой.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае российскому уголовнику дали 17 лет за криминальный статус.