Пожилого насильника отправили в колонию на 12 лет в российском регионе

В Саратове суд дал пенсионеру 12 лет колонии за надругательство над ребенком

Суд дал 68-летнему жителю Саратова 12 лет колонии строгого режима за надругательство над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие и суд установили, что в ночь на 10 июня 2024 года он на даче совершил действия сексуального характера в отношении малолетней. Девочка рассказала о произошедшем матери и бабушке, а те обратились в полицию.

