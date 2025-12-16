Реклама

20:34, 16 декабря 2025Силовые структуры

Мигрант растлевал 12-летних девочек на берегу реки

В Архангельске осудили мигранта за надругательство над двумя школьницами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельске осудили мигранта за надругательство над двумя школьницами. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 135 («Развратные действия») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, днем 3 августа 32-летний иностранный гражданин на берегу реки Кузнечихи в центре города Архангельск подошел сзади к 12-летней девочке и начал ее трогать, после чего под надуманным предлогом позвал ее подругу и с силой схватил за руку, прижав к себе. Он причинил ей физическую боль, но девочка смогла вырваться.

Школьницы успели сфотографировать злоумышленника. После они позвонили родителям и сообщили о случившемся. Родители обратились в полицию и вечером была установлена личность подозреваемого, который проживал в общежитии.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу детей в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над двумя девочками в парке.

