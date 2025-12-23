Названа причина падения самолета с делегацией Генштаба Ливии

Причиной падения самолета в Турции стал отказ электрооборудования

Причиной падения самолета Falcon 50 в Турции с делегацией Генштаба Ливии на борту стал отказ электрооборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До этого момент взрыва самолета попал на видео.

По информации турецкой полиции, на борту находились пять человек, включая генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада — начальника Генерального штаба Ливии. Судьба пассажиров и экипажа пока официально неизвестна.

Помимо этого, стало известно, что в аэропорту Анкары произошел взрыв после вылета пропавшего с радаров самолета.