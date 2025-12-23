Момент взрыва самолета с начальником Генштаба Ливии на борту попал на видео

Момент взрыва самолета Falcon 50 в Турции попал на видео

Момент взрыва самолета Falcon 50 в Турции попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным телеканала NTV, частный самолет разбился неподалеку от Анкары, в районе Хаймана. Он потерпел крушение вскоре после вылета в направлении Триполи.

Кроме того, по информации турецкой полиции, на борту находились пять человек, включая генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада — начальника Генерального штаба Ливии. Судьба пассажиров и экипажа пока официально неизвестна.

Также стало известно, что в аэропорту Анкары произошел взрыв после вылета пропавшего с радаров самолета.

