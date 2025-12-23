ВС России отбили контратаки ВСУ у Гуляйполя

Вооруженные силы Российской Федерации смогли отбить около десяти контратак украинских сил в районе Гуляйполя. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части отбили до десяти контратак противника», — поделился источник канала.

Отмечается, что российские силы продвигаются к центру города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершать контратаки на западном берегу.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы России могут взять большую часть Запорожской области. По его словам, особенных успехов российские бойцы достигли после взятия села Андреевка, что позволило «атаковать сразу с двух сторон — с юга и востока» — поселок городского типа Братское.