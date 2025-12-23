Реклама

12:51, 23 декабря 2025Бывший СССР

Допущено взятие Россией «большей части» Запорожской области

Военблогер Подоляка: Россия может взять большую часть Запорожской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России могут взять большую часть Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

«Появляется хороший шанс на освобождение уже в результате зимней кампании большей части территории Запорожской области», — отметил военблогер.

По его словам, особенных успехов российские бойцы достигли после взятия села Андреевка, что позволило «атаковать сразу с двух сторон — с юга и востока» — поселок городского типа Братское.

«Держим кулаки и молимся за наших парней», — добавил военблогер.

Ранее Подоляка рассказал об успехах России в боях за Гуляйполе в Запорожской области. Большая часть украинских сил уже выбита из населенного пункта, поделился он.

