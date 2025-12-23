Жертва Эпштейна рассказала о его отношении к темнокожим

Жертва Эпштейна рассказала о его нелюбви к афроамериканкам

Жертва скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которой на момент событий было 15 лет, рассказала о его предпочтениях в девушках. Эти сведения содержатся в материалах, опубликованных Министерством юстиции США на официальном сайте.

По словам жертвы, финансист проявлял явные расовые предубеждения. «Он не интересовался девушками разных национальностей... По его словам, чтобы быть для него приемлемой, девушка должна была быть необычайно красивой, но точно не афроамериканкой. Он был расистом ко всему, что отличалось от его окружения», — сказано в документе.

В документе также отмечается, что Эпштейн не любил девушек с татуировками и пирсингом, а предпочитал тех, у кого голубые глаза и светлые блестящие кудри.

Ранее из материалов по делу Эпштейна стало известно, что президент США Дональд Трамп «гораздо чаще» летал на бизнес-джете американского финансиста-педофила, чем он утверждал ранее. В один из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.