Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 23 декабря 2025Мир

Жертва Эпштейна рассказала о его отношении к темнокожим

Жертва Эпштейна рассказала о его нелюбви к афроамериканкам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Жертва скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которой на момент событий было 15 лет, рассказала о его предпочтениях в девушках. Эти сведения содержатся в материалах, опубликованных Министерством юстиции США на официальном сайте.

По словам жертвы, финансист проявлял явные расовые предубеждения. «Он не интересовался девушками разных национальностей... По его словам, чтобы быть для него приемлемой, девушка должна была быть необычайно красивой, но точно не афроамериканкой. Он был расистом ко всему, что отличалось от его окружения», — сказано в документе.

В документе также отмечается, что Эпштейн не любил девушек с татуировками и пирсингом, а предпочитал тех, у кого голубые глаза и светлые блестящие кудри.

Ранее из материалов по делу Эпштейна стало известно, что президент США Дональд Трамп «гораздо чаще» летал на бизнес-джете американского финансиста-педофила, чем он утверждал ранее. В один из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

    Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

    Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

    Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

    Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

    Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

    В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok