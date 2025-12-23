Реклама

Экономика
07:37, 23 декабря 2025Экономика

Объемы вывоза российского зерна оценили

Вице-премьер Патрушев: Экспорт российского зерна составит 53-55 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

По итогам 2025 года суммарные объемы вывоза российского зерновых агрокультур составят порядка 53-55 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит газета «Известия».

Результат будет соответствовать средним значениям за последние пять лет, пояснил заместитель главы правительства. Он назвал Россию надежным торговым партнером. «Свои обязательства мы всегда выполняем», — резюмировал Патрушев.

В этом году, добавил Патрушев, на объемы российского зернового экспорта во многом повлияла неблагоприятная ценовая конъюнктура. Если мировые цены на зерно были бы выше, отечественные аграрии смогли бы отправить за рубеж больше продукции. При изменении ситуации, подчеркнул он, поставки российского зерна за границу увеличатся.

Одной из главных проблем отечественных экспортеров зерна глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут называла относительно низкую стоимость отправляемой за рубеж продукции. По этому показателю, отмечала руководитель ведомства, они проигрывают своим основным конкурентам. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.

