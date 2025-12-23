Реклама

Мир
00:59, 23 декабря 2025Мир

Орбан раскрыл причину отказа Европы от конфискации активов России

Орбан: Италия и Франция не поддержали давление ФРГ на Бельгию из-за активов РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Италия и Франция отказались поддерживать Германию в давлении на Бельгию и ее премьер-министра Барта де Вевера в вопросе конфискации российских активов. Причину отказа Европы от использования резервов РФ раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

По его словам, ФРГ намеревалась изъять валютные резервы РФ согласно «военному плану». Политик подчеркнул, что это сделало бы Европу открытым врагом России, чего нельзя было допустить.

«Решающим стал героический шаг бельгийского премьер-министра, который в итоге сказал немцам "нет". Итальянцы и французы не бросили Бельгию, поэтому немцы не смогли продвинуть свое предложение», — сообщил Орбан.

Ранее венгерский премьер отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов. «Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом на Донбассе или в позолоченной ванной украинских олигархов», — сказал он в ходе открытия автомагистрали.

