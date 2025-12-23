Орбан рассказал об изменении мнения европейцев о конфликте на Украине

Орбан: Общественное мнение в Европе меняется из-за стоимости войны на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Западной Европе меняется отношение к конфликту на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется», — отметил Орбан.

Он добавил, что именно люди, а не политические элиты, смогут остановить процесс вовлечения Европы в полномасштабную войну. По мнению премьер-министра, переговоры между США и Россией могут стать основой для прекращения огня и достижения прочного мира при участии Украины.

Ранее Орбан заявил, что переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки позиции Евросоюза (ЕС). Глава венгерского правительства добавил, что с привлечением украинской стороны может быть достигнуто перемирие, а в перспективе — и более прочный мир. Орбан подчеркнул, что в таком исходе можно быть уверенным.