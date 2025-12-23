Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 23 декабря 2025Мир

Премьер Венгрии заявил о возможности мирного урегулирования вопреки позиции Европы

Орбан: Переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки позиции Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, что американо-российские переговоры успешно завершатся, даже несмотря на противодействие Европы», — сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.

Глава венгерского правительства добавил, что с привлечением украинской стороны может быть достигнуто перемирие, а в перспективе — и более прочный мир. Орбан подчеркнул, что в таком исходе можно быть уверенным.

Ранее Орбан заявил, что большая часть стран Европейского союза (ЕС) движется «в сторону войны». Комментируя итоги встречи лидеров ЕС, Орбан отметил, что ее участники, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, приняли решение выдать Киеву беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, чтобы и дальше финансировать военные действия против России. «Ни один цент из денег наших налогоплательщиков не пойдет на этот безрассудный военный кредит», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Родители обратились к Путину после резни в подмосковной школе

    Россияне вновь остались без багажа после отпуска в Турции

    Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

    Премьер Венгрии заявил о возможности мирного урегулирования вопреки позиции Европы

    Стало известно о роскошной жизни Асада в Москве

    В России увидели угрозу «каннибализации» работников

    Россияне стали реже пить один алкогольный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok