Премьер Венгрии заявил о возможности мирного урегулирования вопреки позиции Европы

Орбан: Переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки ЕС

Переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки позиции Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, что американо-российские переговоры успешно завершатся, даже несмотря на противодействие Европы», — сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.

Глава венгерского правительства добавил, что с привлечением украинской стороны может быть достигнуто перемирие, а в перспективе — и более прочный мир. Орбан подчеркнул, что в таком исходе можно быть уверенным.

Ранее Орбан заявил, что большая часть стран Европейского союза (ЕС) движется «в сторону войны». Комментируя итоги встречи лидеров ЕС, Орбан отметил, что ее участники, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, приняли решение выдать Киеву беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, чтобы и дальше финансировать военные действия против России. «Ни один цент из денег наших налогоплательщиков не пойдет на этот безрассудный военный кредит», — подчеркнул он.