Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Орбан: Европа встретит Рождество без войны, но ее угроза не миновала

Европа сможет встретить Рождество без войны, но военная угроза для нее не миновала, поскольку есть политики, которые желают втянуть ее в прямое столкновение с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует ТАСС.

По его словам, «в Европе за закрытыми дверями идет подготовка к войне» с Россией. Как утверждает Орбан, об этом свидетельствуют итоги последнего саммита Европейского союза (ЕС), состоявшегося 18-19 декабря. Участники встречи, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, приняли решение выдать Киеву беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, чтобы финансировать его военные действия против Москвы.

По мнению венгерского премьера, данный шаг ведет к эскалации конфликта на Украине и увеличивает риск непосредственного столкновения государств Евросоюза с РФ. «Мы настолько близки к войне, что венгерская общественность и представить себе не может», — высказался он.

Ранее Орбан заявил, что деньги венгров должны оставаться в их стране, а не поступать в кошельки украинских олигархов.