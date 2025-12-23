Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 23 декабря 2025Путешествия

Пассажир самолета присвоил чужие деньги, попытался обхитрить полицейских и попал под арест

CB: 72-летний пассажир лишился рейса в аэропорту Испании из-за кражи денег
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lensw0rId / Shutterstock / Fotodom  

Полиция лишила рейса 72-летнего пассажира самолета, которого заподозрили в краже чужих денег. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел в аэропорту Пальмы, Испания. В службу Гражданской гвардии обратился путешественник, потерявший бумажник с 3,5 тысячи евро (324,4 тысячи рублей). Офицеры отсмотрели материал с видеокамер и установили, что пострадавший выронил кошелек на контрольно-пропускном пункте, однако его тут же подобрал другой пассажир.

Материалы по теме:
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина» Как совместный отпуск разрушает отношения?
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина»Как совместный отпуск разрушает отношения?
11 декабря 2025

Обнаружив вора, ожидавшего свой вылет, полицейские допросили его. Мужчина попытался обхитрить полицейских и сообщил, что присвоил себе лишь 1,5 тысячи евро (139 тысяч рублей), а кошелек выбросил в мусорное ведро. Офицеры нашли брошенный бумажник и вернулись к пассажиру. Тот сознался, что забрал себе еще 500 евро (46,2 тысячи рублей), и отдал деньги. Однако сотрудники правоохранительных органов не поверили ему и провели обыск личных вещей, в ходе которого нашли оставшуюся сумму. В итоге мужчина попал под арест.

Ранее вор украл золотую цепочку у туриста в Европе, попытался ее проглотить и подавился. Пока товарищи злоумышленника пытались вытащить из его горла ювелирное изделие, очевидец событий обратился в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok