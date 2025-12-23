Пассажир самолета присвоил чужие деньги, попытался обхитрить полицейских и попал под арест

CB: 72-летний пассажир лишился рейса в аэропорту Испании из-за кражи денег

Полиция лишила рейса 72-летнего пассажира самолета, которого заподозрили в краже чужих денег. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел в аэропорту Пальмы, Испания. В службу Гражданской гвардии обратился путешественник, потерявший бумажник с 3,5 тысячи евро (324,4 тысячи рублей). Офицеры отсмотрели материал с видеокамер и установили, что пострадавший выронил кошелек на контрольно-пропускном пункте, однако его тут же подобрал другой пассажир.

Обнаружив вора, ожидавшего свой вылет, полицейские допросили его. Мужчина попытался обхитрить полицейских и сообщил, что присвоил себе лишь 1,5 тысячи евро (139 тысяч рублей), а кошелек выбросил в мусорное ведро. Офицеры нашли брошенный бумажник и вернулись к пассажиру. Тот сознался, что забрал себе еще 500 евро (46,2 тысячи рублей), и отдал деньги. Однако сотрудники правоохранительных органов не поверили ему и провели обыск личных вещей, в ходе которого нашли оставшуюся сумму. В итоге мужчина попал под арест.

