Пентагон обвинил Китай в размещении более 100 ракет

Reuters раскрыло детали доклада Пентагона о размещении более 100 ракет КНР

Пентагон США подготовил доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трех новейших шахтах. Детали документа раскрыло агентство Reuters.

Авторы доклада заявляют о «растущих военных амбициях Пекина», который якобы не хочет вступать в переговорный процесс по контролю над вооружениями. Ответ от КНР на эти сообщения уже последовал: в Пекине заявили, что информация о наращивании военной мощи является попытками «очернить и опорочить Китай и преднамеренно ввести в заблуждение международное сообщество», уточняет издание.

Не так давно американский лидер Дональд Трамп заявлял, что готовит план по денуклеаризации с КНР и Россией. Впрочем, как изучили журналисты, в проекте доклада говорится, что Китай в этом вопросе якобы не заинтересован.

Ранее Reuters сообщало, что Пентагон предложил главе Белого дома Дональду Трампу пересечь красную линию в отношениях с Китаем. Как уточнялось, США впервые при Трампе одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на 330 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что сделка поможет стране лучше противостоять угрозам.