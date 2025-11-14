Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 14 ноября 2025Мир

Пентагон предложил Трампу пересечь красную линию в отношениях с Китаем

США впервые при Трампе одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на $330 млн
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

США одобрили продажу Тайваню истребителей и других запчастей к самолетам на сумму 330 миллионов долларов, что стало первой подобной сделкой с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что сделка поможет стране лучше противостоять угрозам. По их словам, это позволит поддерживать боеготовность самолетов F-16, C-130 и другой авиатехники.

Администрация президента Тайваня поблагодарила правительство США за продолжение политики упорядоченных продаж оружия острову и поддержку Тайваня в укреплении его возможностей по самообороне и повышению устойчивости.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь указала, что Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и «является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях».

Ранее президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня американскими войсками в случае конфликта с Китаем. Кроме того, американский лидер отметил, что вопрос насчет Тайваня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждался. «Он не поднимал его. Люди были немного удивлены этим», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости