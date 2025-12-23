Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 23 декабря 2025Россия

Плавучий кран загорелся в российском регионе и попал на видео

В Сибирском затоне Нижегородской области загорелся плавучий кран
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В городском округе Бор Нижегородской области загорелся плавучий кран. Видео и фото с полыхающим судном опубликовало региональное МЧС в Telegram.

На кадрах видно, как спасатели тушат возгорание, охватившее несколько десятков метров. Судя по снимкам, в момент пожара кран находился у берега.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории судоремонтного предприятия в Сибирском затоне. На плавучем кране на площади 100 квадратных метров загорелось топливо. На месте работают 15 единиц техники и 48 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причины также не приводятся.

Ранее пожар площадью около сотни квадратных метров вспыхнул на судне в порту Камчатки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok