Плавучий кран загорелся в российском регионе и попал на видео

В Сибирском затоне Нижегородской области загорелся плавучий кран

В городском округе Бор Нижегородской области загорелся плавучий кран. Видео и фото с полыхающим судном опубликовало региональное МЧС в Telegram.

На кадрах видно, как спасатели тушат возгорание, охватившее несколько десятков метров. Судя по снимкам, в момент пожара кран находился у берега.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории судоремонтного предприятия в Сибирском затоне. На плавучем кране на площади 100 квадратных метров загорелось топливо. На месте работают 15 единиц техники и 48 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причины также не приводятся.

Ранее пожар площадью около сотни квадратных метров вспыхнул на судне в порту Камчатки. Пострадавших в результате инцидента нет.