09:02, 30 октября 2025Россия

Пожар на сотню квадратов вспыхнул на судне в российском порту

МЧС сообщило о пожаре на судне в порту на Камчатке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пожар вспыхнул на судне в порту Камчатки. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram.

По информации спасателей, площадь возгорания составляет около сотни квадратов. Пожар удалось локализовать. При возгорании никто не пострадал.

«Тушение (...) продолжается. Задействованы 7 единиц техники, 45 человек личного состава», — сообщили в спасательной службе. Степень повреждения судна не уточняется.

Днем ранее сообщалось, что в Крыму после удара Вооруженных сил Украины загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Как уточнял глава республики Сергей Аксенов, при происшествии никто не пострадал.

