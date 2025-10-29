Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 29 октября 2025Россия

В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

Аксенов: Емкость горюче-смазочных материалов загорелась после удара ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Согласно информации Минобороны, за ночь над Крымом сбили 3 дрона. Под удар также попали Белгородская, Брянская, Орловская, Ульяновская, Смоленская и Тульская области, а также Ставропольский и Краснодарский края и Московский регион.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости