В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Согласно информации Минобороны, за ночь над Крымом сбили 3 дрона. Под удар также попали Белгородская, Брянская, Орловская, Ульяновская, Смоленская и Тульская области, а также Ставропольский и Краснодарский края и Московский регион.