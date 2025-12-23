Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 23 декабря 2025Экономика

Два продукта питания подорожали в России почти на 43 процента

Экономист Абрамов: Конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 42,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 13 по 20 декабря цены на морковь в России поднялись на пять процентов, а на селедку — на четыре процента. Об этом заявил создатель Индекса Мишек (отражает динамику стоимости 14 популярных продуктов), заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его процитировала «Газета.Ru».

В годовом выражении данный индекс вырос на 5,7 процента. В частности, апельсиновый сок J7 и конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 42,9 процента. Стоимость подсолнечного масла «Олейна» поднялась на 33 процента, а молока «Домик в деревне» 3,2-процентной жирности — на 8,4 процента. Цены на белый хлеб поднялись на 4,8 процента.

В то же время за год на 18,8 процента подешевели бананы. Также снизилась стоимость черного чая «Акбар» (минус 14,6 процента), сливочного масла «Домик в деревне» 72,5-процентной жирности (минус 17,4 процента), моркови (минус 8,7 процента) и «Окских» яиц категории С1 (минус 8,3 процента).

По мнению главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России нужно заморозить цены на продукты до 10 января, чтобы избавить россиян от необходимости экономить на новогоднем столе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok