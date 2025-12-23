Два продукта питания подорожали в России почти на 43 процента

Экономист Абрамов: Конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 42,9 процента

С 13 по 20 декабря цены на морковь в России поднялись на пять процентов, а на селедку — на четыре процента. Об этом заявил создатель Индекса Мишек (отражает динамику стоимости 14 популярных продуктов), заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его процитировала «Газета.Ru».

В годовом выражении данный индекс вырос на 5,7 процента. В частности, апельсиновый сок J7 и конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 42,9 процента. Стоимость подсолнечного масла «Олейна» поднялась на 33 процента, а молока «Домик в деревне» 3,2-процентной жирности — на 8,4 процента. Цены на белый хлеб поднялись на 4,8 процента.

В то же время за год на 18,8 процента подешевели бананы. Также снизилась стоимость черного чая «Акбар» (минус 14,6 процента), сливочного масла «Домик в деревне» 72,5-процентной жирности (минус 17,4 процента), моркови (минус 8,7 процента) и «Окских» яиц категории С1 (минус 8,3 процента).

По мнению главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России нужно заморозить цены на продукты до 10 января, чтобы избавить россиян от необходимости экономить на новогоднем столе.