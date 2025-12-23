Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

В Польше подняли в воздух истребители из-за активности России на Украине

Дежурные военные самолеты Польши подняли в воздух из-за активности Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация...», — говорится в сообщении. По заявлению оперативного командования, по тревоге были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в боевую готовность.

Польские военнослужащие отмечают, что такие меры носят превентивный характер, чтобы обеспечить безопасность на граничащих с «уязвимыми районами» территориях, в частности, с Украиной.

Ранее власти польского города Гданьск заявили, что не могут занять здание генконсульства России, поскольку там остался сотрудник. Российское посольство отправило в мэрию Гданьска письмо, в котором говорилось о размещении работника посольства в здании по адресам улица Стефана Батория, 13 и 15. Российская сторона просит о неприкосновенности имущества, поскольку считает, что здания принадлежат России. Однако мэр города заявил, что владельцем объектов считает Государственное казначейство. По мнению юристов, вопрос собственности можно решить через суд, но процедура может затянуться на годы.