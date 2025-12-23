Реклама

Из жизни
04:01, 23 декабря 2025Из жизни

Посетитель паба сжал гениталии мужчины в костюме кролика и попал под суд

Британец схватил за интимные места мужчину в костюме кролика и попал под суд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Британец попал под суд после домогательств к мужчине в костюме кролика во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает The Courrier.

22-летний техник-стоматолог Льюис Морман отправился отмечать праздник в паб. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил и сжал гениталии другого посетителя заведения. В тот вечер потерпевший был одет в костюм кролика, что, по версии защиты, и стало своего рода триггером для «дурацкой шутки». «Мистер Морман выпил слишком много алкоголя, и все это было спонтанной пьяной глупостью», — заявил в суде его адвокат Александр Флетт.

Судья Сьюзан Дафф, согласившись с отсутствием сексуального мотива, тем не менее подчеркнула, что подобное поведение недопустимо и причинило потерпевшему серьезный дискомфорт. «Это причинило страдания потерпевшему, но я принимаю во внимание, что это была пьяная глупость, а не сексуальное нападение», — заявила она.

Морман был признан виновным в «угрожающем или оскорбительном поведении, способном вызвать страх или тревогу». Мужчина-кролик заявил в полиции, что был унижен и расстроен произошедшим. Суд отложил вынесение приговора на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что на острове Майорка, Испания, 38-летняя женщина поплатилась за сексуальные домогательства. Она подошла в бане к 20-летнему юноше и неожиданно погладила его пенис через полотенце.

