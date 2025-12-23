Реклама

Путин назначил нового посла в Чехии

Путин освободил от должности посла в Чехии Змеевского и назначил Пономареву
Виктория Кондратьева
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла России в Чехии Александра Змеевского и назначил Анну Пономареву. Об этом стало известно из соответствующих указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Змеевского Александра Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Чешской Республике», — говорится в подписанном президентом указе.

Змеевский занимал должность посла в Чехии с февраля 2016 года. До этого исполнял обязанности заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, а также постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

Ранее стало известно, что Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины, которая отличилась своей эффективностью. Уточняется, что Прага больше не намерена выделять средства из бюджета на продолжение украинского конфликта.

