12:18, 23 декабря 2025Мир

Чехия выйдет из эффективной программы помощи Украине

Окамура: Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины, которая отличилась своей эффективностью. Об этом объявил спикер чешского парламента Томио Окамура, передает CNN.

«Министерство обороны прекратит свою роль в инициативе по боеприпасам», — утверждается в публикации.

По словам Окамуры, документ с соответствующим решением должно представить Министерство обороны Чехии. Он добавил, что Прага больше не намерена выделять средства из бюджета на продолжение украинского конфликта.

Ранее стало известно, что за время существования инициативы по боеприпасам Чехия поставила Украине три миллиона снарядов. В беседе с «Лентой.ру» политолог-европеист Вадим Трухачев назвал эту программу эффективной.

