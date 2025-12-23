Чехия выйдет из эффективной программы помощи Украине

Окамура: Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины

Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины, которая отличилась своей эффективностью. Об этом объявил спикер чешского парламента Томио Окамура, передает CNN.

«Министерство обороны прекратит свою роль в инициативе по боеприпасам», — утверждается в публикации.

По словам Окамуры, документ с соответствующим решением должно представить Министерство обороны Чехии. Он добавил, что Прага больше не намерена выделять средства из бюджета на продолжение украинского конфликта.

Ранее стало известно, что за время существования инициативы по боеприпасам Чехия поставила Украине три миллиона снарядов. В беседе с «Лентой.ру» политолог-европеист Вадим Трухачев назвал эту программу эффективной.