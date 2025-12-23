Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 23 декабря 2025Экономика

Россиян призвали заплатить налоги на один доход

Риелтор Банников: Лишь 20 % владельцев жилья декларируют доходы от сдачи квартир
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Лишь 20 процентов российских владельцев жилья декларируют доходы от аренды квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Андрея Банникова.

Он напомнил, что при систематической сдаче жилья в аренду для прибыли требуется регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) с выбором общей системы налогообложения (ОСН), упрощенной системы налогообложения (УСН) в 6 или 15 процентов или автоУСН. Физлица могут применять налог на профессиональный доход (НПД под 4 процента, до 2,4 миллиона рублей в год) или налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с вычетами.

За сокрытие доходов грозят штрафы: до 30 процентов от налога (минимум 1000 рублей) за непредставление декларации, 20 процентов за неуплату или занижение налога.

Эксперт «Народного фронта» Федор Выломов предупредил о рисках доначислений с пенями и сложностях в судах, если россиянин сдает квартиру без официального договора.

Ранее эксперты предсказали, что в начале 2026 года не ожидается резкого изменения стоимости аренды жилья в России. Об этом заявили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok