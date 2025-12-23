Россиян призвали заплатить налоги на один доход

Риелтор Банников: Лишь 20 % владельцев жилья декларируют доходы от сдачи квартир

Лишь 20 процентов российских владельцев жилья декларируют доходы от аренды квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Андрея Банникова.

Он напомнил, что при систематической сдаче жилья в аренду для прибыли требуется регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) с выбором общей системы налогообложения (ОСН), упрощенной системы налогообложения (УСН) в 6 или 15 процентов или автоУСН. Физлица могут применять налог на профессиональный доход (НПД под 4 процента, до 2,4 миллиона рублей в год) или налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с вычетами.

За сокрытие доходов грозят штрафы: до 30 процентов от налога (минимум 1000 рублей) за непредставление декларации, 20 процентов за неуплату или занижение налога.

Эксперт «Народного фронта» Федор Выломов предупредил о рисках доначислений с пенями и сложностях в судах, если россиянин сдает квартиру без официального договора.

Ранее эксперты предсказали, что в начале 2026 года не ожидается резкого изменения стоимости аренды жилья в России. Об этом заявили эксперты.