Экономика
12:10, 23 декабря 2025Экономика

Россиянам дали совет по вкладам в конце года

Финансист Замалеева: Россиянам стоит обратить внимание на краткосрочные депозиты
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В конце года наиболее выгодными, как правило, становятся вклады на короткие сроки. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалееву.

Банковские организации в данный период активно привлекают ликвидность, пояснила финансист. Условия, которые они предлагают на фоне этого по краткосрочным вкладам, часто обеспечивают большую доходность, чем классические вклады сроком на год.

Также эксперт рекомендовала обратить внимание на новогодние предложения по специальным условиям. В последний месяц года многие банки вводят праздничные депозиты с повышенной фиксированной ставкой, указала она.

Если речь идет о не самом крупном вкладе в 100 тысяч рублей, лучше всего положить его на классический вклад сроком до полугода, посоветовала Замалеева. Наибольший процент, по ее наблюдениям, обеспечит вариант, не допускающий пополнения и частичного снятия средств.

В заключение финансист рекомендовала при открытии вклада учитывать капитализацию процентов (ее присутствие увеличивает доход) и отказываться от подключения платных услуг.

Ранее россиянам рассказали о возможности вызвать подозрение при внесении денег на вклад. По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмиры Асяевой, сумма в несколько сотен тысяч не привлечет внимание банковского мониторинга. Однако гражданин может стать объектом повышенного внимания, если одномоментно внесет на счет сумму от миллиона рублей и выше, уточнила она.

