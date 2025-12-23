Реклама

Россия
23:19, 23 декабря 2025Россия

Россиянам напомнили о повышении штрафов за навязывание допуслуг

Роспотребнадзор: Штрафы за навязывание дополнительных услуг выросли в 12,5 раза
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Роспотребнадзор напомнил Россиянам о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг потребителям в 12,5 раза. Новость об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно принятому Государственной Думой страны закону, штрафы для должностных лиц теперь составят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Закон направлен на эффективное пресечение недобросовестных практик, с которыми регулярно сталкиваются граждане. Речь идет о ситуациях, когда приобретение основного товара или услуги (например, бытовой техники, тура, финансового продукта) ставится в обязательное условие о покупке другого, часто ненужного потребителю товара или услуги», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что этот закон стал серьезным шагом в построении честных отношений между потребителем и участниками рынка, а также будет способствовать повышению стандартов деловой этики.

Ранее россиян призвали заплатить налоги за доход от аренды квартир.

