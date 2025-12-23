Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:51, 23 декабря 2025Путешествия

Россияне вновь остались без багажа после отпуска в Турции

Чемоданы россиян забыли загрузить на рейс из Анкары в Москву
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Маргарита Синкевич / Коммерсантъ

Российские туристы съездили в отпуск в Турцию и вновь остались без багажа после поездки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Рейс из Анкары в Москву выполняла авиакомпания AJet. Сообщается, что на борт забыли загрузить 90 чемоданов и сумок. Когда самолет утром 23 декабря приземлился в московском аэропорту Внуково, в воздушной гавани о проблеме уже знали.

Представители авиаперевозчика заявили, что принимают все необходимые меры для доставки багажа в Россию. Следующий рейс Анкара — Москва намечен на 24 декабря.

Ранее сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа. Около 300 туристов из России ждали получения своих вещей в очереди более четырех часов в Домодедово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok