Российские промышленники пожаловались на высокую ключевую ставку

ИНП РАН: Нынешняя ключевая ставка способна стимулировать капвложения у 3 % фирм

Нынешняя ключевая ставка, находящаяся на уровне в 16 процентов годовых, способна стимулировать капитальные вложения только у малой части российских промышленных предприятий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты ежеквартального опроса, проведенного сотрудниками Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

При уровне ставки в 14-16,5 процента годовых, свидетельствуют результаты исследования, стимул для инвестиций появляется лишь у трех процентов отраслевых компаний. Снижение ставки до 12-13 процентов также не приведет к ощутимому улучшению ситуацию — при таком раскладе начать активнее инвестировать готовы только часть отечественных предприятий.

Оптимальным вариантом для промышленников, отмечается в исследовании, стало бы более резкое ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. В случае снижения ключевой ставки до 7 процентов годовых намерение инвестировать появится у более чем двух третей (67 процентов) российских промкомпаний.

Продолжающийся же курс на жесткую ДКП негативно влияет на инвестиционные планы отечественных компаний. К ноябрю 2025 года баланс инвестпланов российских предприятий, уточнили в ИНП РАН, опустился до худших значений со времен мирового финансового кризиса, обрушившегося на глобальную экономику в 2008-2009 годах. В обозримом будущем ситуация вряд ли ощутимо изменится в лучшую сторону. В 2026 году, согласно прогнозу зампреда регулятора Алексея Заботкина, ключевая ставка не опустится ниже 10 процентов.