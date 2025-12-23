Российские военные ударили авиабомбами по Одесской области

ВС России ударили ФАБами по Затоке Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Одесскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Удар был нанесен по поселку городского типа Затока. Для этого были применены фугасные авиабомбы (ФАБ).

Сколько взрывов раздалось в Затоке, не уточняется. Какие цели и в каких районах поражали ФАБ, также неизвестно. На опубликованном с места событий кадре можно заметить столб черного дыма после удара.

В ночь на 23 декабря стало известно о массированном налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Одессе. Сообщалось о повреждении судна и припортовой инфраструктуры.