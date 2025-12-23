В Одессе сообщили о массированном налете БПЛА

В Одессе в результате атаки БПЛА повреждены судно и припортовая инфраструктура

В Одессе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены судно и припортовая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.

Тем временем Telegram-канал Insider UA сообщил, что над территорией Украины зафиксировано около 40 беспилотников. Группы БПЛА наблюдаются над Одесской областью.

Согласно информации «Военкоров Русской Весны», массированный налет продолжается, Одессу и область атакуют десятки ударных дронов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) будут приведены в боевую готовность, но при этом признал, что их не хватает.