Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:37, 22 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

Зеленский: Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: S.Villarroel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Telegram-канал Insider UA.

По словам главы государства, атака может состояться 25 декабря — в день празднования католического Рождества. «Россияне могут нанести массированный удар на Рождество. Людям стоит быть внимательными в эти дни», — сказал он.

Зеленский добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) будут приведены в боевую готовность, но при этом отметил, что их не хватает.

Ранее украинский президент пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков. Он пояснил, что дефицит возник из-за проблем в их производстве. Как подчеркнул Зеленский, такие дроны являются «очень хорошим оружием, которое показывает хорошие результаты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Во Львове закончились места на военном кладбище

    Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США

    Умер певец Крис Ри. Он был одним из самых популярных артистов 1980-х. Его песни обожали в России

    Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана

    Откровенный наряд «Самой красивой спортсменки мира» на игре в гольф вызвал ажиотаж в сети

    Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

    Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok