Российский школьник упал с горки и получил тяжелую травму

В Михайловске 8-летний ребенок упал с зимней горки и получил тяжелую травму

В Михайловске Свердловской области школьник упал с зимней горки и получил тяжелую травму. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел 20 декабря с ребенком 2017 года рождения. Следствие считает, что причиной падения стало отсутствие у горки необходимых элементов ограждения, которые соответствовали бы предъявляемым к подобным сооружениям техническим требованиям. В данный момент пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

По факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Следователям предстоит установить причины и условия, поспособствовавшие ЧП.

Ранее в декабре юрист Алексей Корецкий порекомендовал россиянам при падении на льду порекомендовал позвонить по телефону 112, чтобы зафиксировать факт инцидента.