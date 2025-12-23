Реклама

Российский тревел-блогер описал стиль одежды американцев фразой «не понимаю»

Зарина Дзагоева
Фото: Wayhomestudio / Freepik

Российский тревел-блогер побывал в США и описал стиль одежды американцев фразой «люблю и не понимаю». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что даже в ноябре в очереди у кассы в магазине можно увидеть человека в купальнике или шлепках. А пижамы американцы и вовсе носят постоянно, когда выходят из дома. При этом в России люди наряжаются даже для того, чтобы выкинуть мусор, заметил он.

Также американцы любят носить лосины, одежду очень больших размеров или забавные костюмы супергероев.

Ранее этот тревел-блогер описал законы США фразой «музей юридических странностей». Первый странный закон, о котором он рассказал, запрещает купание осла в ванне после 19:00.

