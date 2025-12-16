Реклама

03:30, 16 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал законы США фразой «музей юридических странностей»

Алина Черненко

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российский путешественник побывал в США и рассказал о самых странных законах штата Кентукки. Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«Чем дальше мы едем по американским штатам, тем больше убеждаюсь — Америка — это не страна, а музей юридических странностей. И если бы кто-то собрал лучшие экспонаты абсурда, то Кентукки, без сомнений, получил бы отдельный зал с табличкой: "Вход строго по правилам, которые никто не понимает"», — такими фразами описал увиденное в США россиянин.

Первый странный закон, о котором он рассказал, запрещает купание осла в ванне после 19:00. «Почему именно после семи — никто не знает. Может, чтобы не мешали соседям ужинать», — поиронизировал автор публикации.

Согласно другому закону, женщина не имеет права выходить замуж за одного и того же мужчину больше трех раз. «В Кентукки решили, что четвертый раз — это уже не любовь, а мазохизм», — пошутил блогер.

Третий закон действует только в округе Оуэн и запрещает продавать мороженое по воскресеньям, а четвертый — носить оружие в рукаве куртки. Тем временем пятый закон гласит, что каждый гражданин обязан хотя бы раз в год купаться в ванне.

Кроме того, жителям штата Кентукки нельзя ловить рыбу голыми руками, парковаться задом к зданию банка и стрелять по уткам на воскресной службе.

Ранее этот же тревел-блогер составил подборку самых странных законов штата Теннесси. В частности, там нельзя продавать пиво по утрам в воскресенье.

