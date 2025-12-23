Реклама

Россия
22:48, 23 декабря 2025

Слуцкий прокомментировал «мастер-класс переобувания» от Писториуса

Слуцкий: Глава бундесвера Писториус показал мастер-класс переобувания в воздухе
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал последние заявления Министра обороны Германии Бориса Писториуса по поводу сценария возможного «нападения» России на страны НАТО настоящим «мастер-классом по переобуванию в воздухе».

Писториус дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и говорит, что «не верит» в перспективы боевого столкновения НАТО с Россией, отмечает Слуцкий.

«Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина? Президент РФ не раз говорил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова даже юридически зафиксировать статус-кво. Но тут скорее, вопрос риторический», — размышляет Слуцкий.

Депутат предполагает, что такое изменение мнения Писториуса связано с новой стратегией национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (США), где европейские страны не в приоритете Вашингтона.

«Да и тягаться с мощью новейшего российского оружия - «Орешника», «Посейдона» или «Кинжала» - могут только камикадзе», — отмечает Слуцкий.

В завершении Слуцкий добавил, что такое прозрение могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Кроме того, депутат вспомнил слова Владимира Путина о том, что Россия была готова к сотрудничеству с европейскими странами ради общего процветания.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился «миротворческим» заявлениям некоторых европейских политиков о России.

