Медведев: Удивили «европейские миротворцы», отрезвление или наоборот каникулы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился «миротворческим» заявлениям некоторых европейских политиков о России. Он написал об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

«Удивили «европейские миротворцы». Писториус (Борис, глава Министерства обороны Германии — прим. «Ленты.ру») сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», — пишет Медведев.

Зампред Совбеза также задался вопросом: неужели наступило отрезвление у европейских политиков или же наоборот у них начались рождественские каникулы.

Ранее Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев опубликовал написанный на воровском арго — блатном жаргоне («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России) пост.