Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 23 декабря 2025Россия

Медведева удивили «европейские миротворцы»

Медведев: Удивили «европейские миротворцы», отрезвление или наоборот каникулы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился «миротворческим» заявлениям некоторых европейских политиков о России. Он написал об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

«Удивили «европейские миротворцы». Писториус (Борис, глава Министерства обороны Германии — прим. «Ленты.ру») сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», — пишет Медведев.

Зампред Совбеза также задался вопросом: неужели наступило отрезвление у европейских политиков или же наоборот у них начались рождественские каникулы.

Ранее Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев опубликовал написанный на воровском арго — блатном жаргоне («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России) пост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Трое мирных жителей погибли при атаке дрона в российском регионе

    В США рассекретили слова Буша-младшего Путину о России

    Медведева удивили «европейские миротворцы»

    Нарколог оценил риск спиться за новогодние каникулы

    В Госдуме назвали преимущество появления базы серийных номеров телефонов

    Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?

    В центре Москвы ограничат движение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok