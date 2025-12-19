Реклама

11:00, 19 декабря 2025Россия

Медведев опубликовал написанный на блатном жаргоне пост

Зампред СБ Медведев опубликовал пост со словами гоп-стоп, ссучиться и сходняк
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев опубликовал написанный на воровском арго — блатном жаргоне («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России) пост. Запись со словами «гоп-стоп», «ссучиться» и «сходняк» он выложил в Telegram.

Публикация зампреда Совбеза посвящена судьбе замороженных российских активов, которые ряд стран Евросоюза планировали конфисковать и направить в пользу Украины. В записи употребляется множество слов из фени — особого языка для связанных с криминальным миром: кодла (группа воров), хипеш (кипеш — переполох), гастроли (совершение преступлений в регионе, отличном от места проживания вора) и другие.

Также в посте Медведев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «старой лярвой» (проститутка или негодяйка), президента Франции Эммануэля Макрона «плечевой люськой», то есть гомосексуалом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), занимающимся проституцией на трассе, а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — «ложкомойником», то есть работником лагерной обслуги, посудомойщиком.

«Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно», — заявил Медведев, говоря о планах европейских лидеров отложить тему российских активов.

Ранее сообщалось, что Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Владимира Зеленского.

