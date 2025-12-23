Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:39, 23 декабря 2025Путешествия

Сотрудники гостиницы попали в номер проживавшего там два года геймера и пришли в ужас

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

В Китае сотрудники гостиницы попали в номер проживавшего там два года геймера и пришли в ужас из-за гор мусора и грязи. Об этом сообщает Tribune.

Уточняется, что речь идет о неназванном отеле в Чанчуне, столице провинции Цзилинь. Это место было создано специально для проживания геймеров, там им предоставляют всю необходимую технику для киберспорта. 12 декабря, спустя два года после заселения, один из постояльцев наконец-то покинул гостиницу. Попавшие в номер сотрудники были шокированы состоянием комнаты.

В помещении валялись кучи мусора, в ванной комнате обнаружились слои грязи, а за унитазом — горы использованной туалетной бумаги. Номер посчитали непригодным для проживания, в нем проведут ремонт. Отель не намерен обращаться в полицию из-за случившегося.

Ранее тревел-блогер нашел в отеле в Будапеште нож и пятна от спермы и сравнил его с самой известной тюрьмой в мире — Алькатрасом. По словам 21-летнего Элфи Уоттса, гостиница Muranyi 50 City Rooms настолько ужасна, что шокирует даже бывалых путешественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

    Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

    Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

    Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

    Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

    Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

    В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok