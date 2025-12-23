Сотрудники гостиницы попали в номер проживавшего там два года геймера и пришли в ужас

В Китае сотрудники гостиницы попали в номер проживавшего там два года геймера и пришли в ужас из-за гор мусора и грязи. Об этом сообщает Tribune.

Уточняется, что речь идет о неназванном отеле в Чанчуне, столице провинции Цзилинь. Это место было создано специально для проживания геймеров, там им предоставляют всю необходимую технику для киберспорта. 12 декабря, спустя два года после заселения, один из постояльцев наконец-то покинул гостиницу. Попавшие в номер сотрудники были шокированы состоянием комнаты.

В помещении валялись кучи мусора, в ванной комнате обнаружились слои грязи, а за унитазом — горы использованной туалетной бумаги. Номер посчитали непригодным для проживания, в нем проведут ремонт. Отель не намерен обращаться в полицию из-за случившегося.

