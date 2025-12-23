Стала известна причина блокировки всей семьи в соцсетях старшего сына Дэвида Бекхэма

Старший сын футболиста Бекхэма Бруклин заблокировал семью из-за лайка матери

Анонимный источник раскрыл причину, по которой старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин заблокировал всю семью в соцсетях. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

Выяснилось, что его мать Виктория Бекхэм поставила лайк под видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где он жарил курицу. Ее действие спровоцировало бурную реакцию поклонников семьи, которые призывали Бруклина помириться с родственниками. Однако несмотря на их усилия он все же ограничил доступ отцу, матери и младшему брату к своему аккаунту.

Известно, что Бруклин Бекхэм проигнорировал дни рождения родителей, перестал как-либо упоминать братьев и сестру в соцсетях и переиграл свадьбу без родственников. Таблоиды винят в семейной ссоре его жену, наследницу многомиллиардной империи, Николу Пельтц.