09:39, 23 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

Коц: РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами X-101 и Калибр
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами X-101 и «Калибр». Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Россия наносит комбинированный удар по украинской энергетике. Десятки "Гераней", "Калибры" из Черного и Каспийского морей и, конечно, ракеты Х-101, запущенные нашими стратегами в день 111-летия дальней авиации», — пишет журналист.

По его словам, беспилотники нанесли удар по припортовой инфраструктуре в Одессе. Отдельно отмечается, что впервые за долгое время было нанесено множество ударов по Западной Украине, в частности по Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областям.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ночь на вторник, 23 декабря. До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара по стране. «В ходе заседания военной ставки вопрос номер один был о защите наших городов, сел, особенно 23, 24, 25 декабря», — отметил он.

