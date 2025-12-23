Стало известно число спасшихся от призыва в Румынии украинцев

CNN: В Румынии с 2022 года спасли почти 400 украинцев, бежавших от призыва

В Румынии с 2022 года спасли почти 400 заблудившихся в горах жителей Украины, бежавших от призыва. Об этом заявил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенг, сообщает CNN.

«Вместе с другими государственными ведомствами команда [Бенги] подняла 377 украинских мужчин менее чем за четыре года», — говорится в публикации.

Бенга отметил, что многие украинцы не имеют нужного снаряжения, чтобы перейти границу через горы, однако они скорее лишатся жизни в горах в попытке убежать, чем на фронте.

Ранее стало известно, что Румыния планирует в январе 2026 года открыть второй по величине центр координации и транзита военной техники для Украины. Уточнялось, что новый логистический хаб будет находиться под прямым командованием НАТО.